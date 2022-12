Bebé nació al momento del tercer gol brasileño ante Corea y llevará el nombre de Richarlison

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

En Brasil es todo felicidad luego del sólido paso a cuartos de final y prueba de ello es que un bebé que nació a la misma hora en que Richarlison marcaba el tercer gol ante Corea del Sur llevará el nombre del delantero.

De acuerdo a lo informado por Globo Sporte, el nacimiento tuvo lugar en la Santa Casa de Misericordia do Pará, alrededor de las 16:40 horas locales, a la misma hora que el jugador de Tottenhamn marcaba ante los asiáticos.

Mira acá la publicación

Fruto da campanha do hexa? 🤣



Um bebê nasceu na hora do terceiro gol da Seleção contra a Coreia e ganhou o nome de Richarlison! O parto ocorreu na Santa Casa de Misericórdia do Pará, por volta de 16h40, no momento em que o Pombo fez o gol do Brasil #genacopa pic.twitter.com/PmBtX3nRvR