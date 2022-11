Camisetas de protesta contra Qatar fueron prohibidas en el amistoso de Portugal con Nigeria

Unas camisetas de protesta de Amnistía Internacional (AI) contra los abusos de los Derechos Humanos en Qatar fueron vetadas en el partido amistoso del jueves entre Portugal y Nigeria.

En una nota divulgada en su página web, AI Portugal afirma que los encargados de la seguridad del Estadio "José Alvalade" de Lisboa, que acogió el partido, "obligaron a la gente a quitarse y entregarles sus camisetas", algo que fue comprobado por sus propios activistas.

Antes del encuentro se distribuyeron 1.000 camisetas amarillas de la iniciativa "Forgotten Team" (Equipo Olvidado), cuyo objetivo es, destacó AI, mostrar "solidaridad con los miles de trabajadores que han sufrido abusos de los Derechos Humanos y han perdido la vida" en los preparativos del Mundial.

Los miembros de seguridad del estadio alegaron que obedecían órdenes de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), a la que la organización humanitaria ya pidió explicaciones, según la propia AI.

AI "teme que este episodio sea una mancha más en un evento que debería ser también una oportunidad para la inclusión, el respeto y la promoción de los derechos humanos", dijo.

Que merda é esta?



Foi a FPF que deu ordem para não entrarem com as t-shirts da Aministia em solidariedade com os migrantes do Catar?



Andamos a brincar @selecaoportugal ? @UEFAcom_pt? pic.twitter.com/uo0kOtyip9