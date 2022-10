Carlos "Pibe" Valderrama: Creo que el Mundial lo ganará Argentina o Brasil

Carlos "Pibe" Valderrama, leyenda de Colombia y el fútbol sudamericano, aseguró que Argentina y Brasil son los principales candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022, que arrancará el próximo 20 de noviembre.

"Creo que el Mundial lo ganará Argentina o Brasil. Creo que son los equipos que mejor están jugando actualmente y tienen a futbolistas que llegan motivados y con deseos de hacer historia y volver a darle un título a Sudamérica", señaló Valderrama, según consignó el medio colombiano El Espectador.

Además, el "Pibe" expresó su deseo para que el argentino Lionel Messi pueda coronar su carrera con el título planetario.

"No hay un jugador como Messi, es el que más me gusta y me encantaría que pudiera cerrar su ciclo como profesional ganando el Mundial. Claro que también hay otros buenos jugadores que llegan en buen momento y por eso creo que se verá un buen torneo", concluyó.