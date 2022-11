Cristiano Ronaldo comanda la nómina de Portugal para el Mundial de Qatar 2022

El entrenador Fernando Santos dio a conocer en conferencia de prensa la nómina final para el Mundial de Qatar 2022 de Portugal, una lista que encabeza Cristiano Ronaldo, delantero que jugará su quinta cita planetaria.

El actual jugador de Manchester United liderará el equipo en su quinto mundial tras haber sido parte del equipo en 2006, 2010, 2014 y 2018.

Además de Cristiano, resalta el nombre del experimentado defensor Pepe, además Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Portugal estará en el Grupo H y enfrentará a Ghana el 24 de noviembre, a Uruguay el 28 y a Corea dea Sur el 2 de diciembre.

Arqueros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) y Rui Patrício (AS Roma).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Mediocampistas: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) y William Carvalho (Betis).

Delanteros: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milán) y Ricardo Horta (SC Braga).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira



It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG