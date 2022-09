¡Insólito! Canadá jugará el Mundial sin camisetas nuevas porque no pensaba en clasificar

Una insólita situación se dio a conocer en las últimas horas en Norteamérica. Canadá, representante de Concacaf que irá a Qatar 2022, jugará el torneo sin camisetas nuevas, ya que no estaba en su planificación clasificar al Mundial.

La empresa multinacional Nike, proveedora de la camiseta de Canadá, había anunciado tiempo atrás que Canadá jugará con el mismo uniforme de las clasificatorias porque "está en un ciclo de lanzamiento diferente al de otras selecciones".

Sin embargo, fue el periodista Duane Rollins quien comentó en Twitter la razón de este "ciclo diferente" de Canadá.

"Canadá no tendrá nuevas camisetas para el Mundial. La razón: Tienes que planificar para ellos y hace dos años la Asociación de Canadá no anticipó que lo lograrían, así que no planificó nuevas indumentarias para el 2022".

Canadá, que tendrá su segunda participación en mundiales (la primera fue en México 86), integrará el Grupo F y enfrentará a Bélgica, Croacia y Marruecos.

En la fecha FIFA de septiembre, los canadienses se prepararán con dos amistoso, ante Qatar y Uruguay, mientras que su último desafío previo al torneo planetario será ante Japón en la quincena de noviembre.