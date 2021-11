Blackburn Rovers anunció retorno anticipado de Ben Brereton Díaz a Inglaterra

Blackburn Rovers anunció el retorno anticipado del chileno Ben Brereton Díaz a Inglaterra, luego de recibir tarjeta amarilla en la victoria por 1-0 ante Paraguay y quedar suspendido para el duelo ante Ecuador.

El elenco de la Championship informó esta situación a sus hinchas y proyectó la vuelta de Ben a sus filas para el fin de semana, momento en el que empezará a preparar el duelo del sábado 20 de noviembre contra Bristol City.

Chile juega el martes a las 21:15 horas (00:15 GMT) ante Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo con la misión de ganar para seguir soñando con la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

🟨 Having picked up a booking in Paraguay, @benbreo will now have to serve a suspension and won't be able to feature for his country against Ecuador.



✈️ He will be returning early from international duty and is expected to land back in England over the weekend.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/guwZteDfa9