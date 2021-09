Blackburn Rovers estudia la opción de no ceder a Ben Brereton a la Roja

El entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, dijo que el club estudia no ceder al delantero Ben Brereton para la próxima triple fecha de Clasificatorias, donde la Roja jugará ante Perú, Venezuela y Paraguay.

"No creo que el club haya hecho nada malo, era algo que teníamos que resolver. Si le permitimos ir, se perdería seis partidos. Es muy triste porque lo que él quiere es jugar fútbol y está en medio de todo, pero creo que entiende", dijo al canal oficial del club.

También dijo que analizan la opción de usar al ariete durante este fin de semana, ante la posibilidad de recibir un castigo por parte de la FIFA.

"Nosotros estamos viendo, le pedí al secretario del club que me haga saber si podrá jugar, pero pronto, porque tengo que preparar al equipo. No paré al equipo, porque no sé si Brereton podrá estar. Prepararé al equipo y espero que tengamos una respuesta definitiva si Brereton podrá jugar", finalizó.