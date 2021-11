Confederación Brasileña pedirá sanción para Esteban Ostojich por escándalo del partido con Argentina

La Confederación Brasileña prepara una presentación para pedir que la Conmebol castigue al árbitro uruguayo Esteban Ostojich, encargado de VAR en el partido que la "Canarinha" igualó 0-0 con Argentina en San Juan.

La razón se debe a que el charrúa omitió una clarísima agresió del zaguero Nicolás Otamendi contra el atacante Raphinha, que terminó con cinco puntos de sutura en una acción que ni siquiera fue marcada como falta.

De momento, la CBF solicitó que aparten a Ostojich de los próximos partidos de Brasil.

"Es simplemente imposible que no hayan visto el golpe de Otamendi a Raphinha", criticó Tite, DT del "Scratch", quien agregó que "un árbitro de alto nivel de VAR no puede trabajar de esta forma".

Cotovelada no rosto do Raphinha, que sangra. Na cara dura Otamendi ainda arranca o brasileiro do chão. O moço de preto? Nada. VAR? Segue o jogo. pic.twitter.com/eCfINRvg4k