Conmebol dio a conocer los horarios de las dos primeras fechas de las Clasificatorias

Este lunes la Conmebol dio a conocer el calendario de las primeras dos fechas de las Clasificatorias sudamericanas a Qatar 2022, que empiezan el jueves 8 de octubre.

La Roja juega ese día ante Uruguay en Montevideo desde las 19:45 horas, según informó el organismo, mientras que su otro duelo, ante Colombia, será el martes 13 del mismo mes en Santiago, desde las 20:00 horas.

De acuerdo a lo que dio a conocer la Confederación, "se sigue aguardando la versión final del Protocolo Sanitario de la FIFA para competiciones internacionales, de manera a iniciar reuniones de coordinación operativa en cada país".

"Este documento FIFA será complementado con el Protocolo Sanitario Conmebol vigente para torneos de clubes, que ya fueron aprobados por los Gobiernos Nacionales", señaló en un comunicado.

Revisa los horarios:

Primera fecha

Jueves 8 de octubre

- Paraguay vs. Perú, Asunción, 18:30 horas.

- Uruguay vs. Chile, Montevideo, 19:45 horas.

- Argentina vs. Ecuador, 21:10 horas.

Viernes 9 de octubre

- Colombia vs. Venezuela, Barranquilla, 16:30 horas.

- Brasil vs. Bolivia, Sao Paulo, 21:30 horas.

Segunda fecha

Martes 13 de octubre

- Ecuador vs. Uruguay, Quito, 14:00 horas

- Venezuela vs. Paraguay, Mérida, 16:00 horas

- Bolivia vs. Argentina, La Paz, 15:00 horas

- Chile vs. Colombia, Santiago, 20:00 horas.

- Perú vs. Brasil, Lima, 19:15 horas.