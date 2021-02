¿Está en duda la fecha clasificatoria de marzo?

El periodista uruguayo Rodrigo Romano aseguró en su cuenta en Twitter que está en duda la doble fecha clasificatoria de marzo debido a las dificultades que hay para viajar desde Europa a Sudamérica producto de las restricciones fijadas por los distintos gobiernos a partir de la pandemia del coronavirus.

"La fecha FIFA de marzo no está 100% cerrada. Muchos clubes de Europa no quieren prestar a los jugadores a las selecciones, más allá de la obligatoriedad. Hay países que tienen vigente restricciones enormes para el trasiego de sus residentes. No es sencillo", escribió el profesional que se desempeña en Tele12 y DirecTV.

Explicó que "Conmebol y FIFA trabajan de la mano para intentar liberar a todos los futbolistas. Inglaterra por ejemplo, pretende que al regreso los futbolistas hagan una cuarentena especial de 10 días. Los clubes poderosos no están dispuestos y la solución sería no ceder a los jugadores".

"La norma FIFA obliga a los clubes pero la coyuntura "Pandemia" ha cambiado todo, reglas, obligaciones, todo. CONMEBOL confía en que Infantino vuelva a interceder y logre resultados positivos para el desarrollo de los partidos de marzo", concluyó.