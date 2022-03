Gary Medel: Nos vamos muy dolidos, regalamos los dos primeros goles y nos faltó inteligencia

Gary Medel, referente de la selección chilena, lamentò la dura goleada por 4-0 sufrida contra Brasil en el Estadio Maracaná y consideró que se debió a errores propios, sobre todo en el primer tiempo.

"La sensación es extraña, muy amarga. Nos vamos muy dolidos, regalamos los primeros dos goles. No lo esperábamos y menos en el final del primer tiempo. Nos faltó inteligencia y pagamos los errores", dijo Medel en diálogo con TNT Sports.

Además, aseguró sobre la clasificatoria en general que "estamos con la calculadora, como de costumbre en el último tiempo, perdimos muchos puntos valiosos en Chile y eso nos pasó la cuenta, pero vamos a salir a ganar el martes (contra Uruguay) y dar lo mejor".

Finalmente, señaló que no se termina su periplo en La Roja después de este proceso: "Físicamente estoy en un gran momento y me siento bien, no tengo ningún problema. Siempre que me requiera la selección voy a venir y dar lo mejor, hasta que me saque uno mejor, como dijo Arturo (Vidal), y lo haga bien en su liga".

Chile enfrenta el martes a los "charrúas" a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio San Carlos de Apoquindo, con la necesidad de ganar y a la espera de que Perú y Colombia se enreden frente a Paraguay y Venezuela.