La tremenda desazón de los futbolistas de Italia tras quedar sin opciones de ir al Mundial de Qatar

Los jugadores de Italia manifestaron una tremenda desazón tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, luego de perder este jueves contra Macedonia del Norte en el inicio del repechaje europeo.

Se vio llanto y también mucha frustración, mientras que los vencedores se mostraron eufóricos, pese a que el domingo deben jugar contra Portugal para recién acceder a la cita planetaria.

El duelo se definió en el minuto 90+2' de forma agónica con un tanto de Aleksandar Trajkovski.

Revisa la tristeza de la "azzurra":

WOW. ITALY MISS OUT ON BACK TO BACK WORLD CUPS 🤯 pic.twitter.com/zyBiJVxnFM