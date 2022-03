Lasarte: Todos somos responsables, la aparición de nuevos jugadores no se da tirando semillas

En la conferencia previa al duelo ante Uruguay, el técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, comentó lo que ha vivido al mando de una Roja que tiene escasas opciones de ir al repechaje mundialista, aseguró que hay responsabilidades compartidas en el proceso y lanzó una frase para el bronce: "La aparición de nuevos jugadores no se da tirando semillas", dijo.

"Está claro que hay aspectos directivos, técnicos y jugadores. Nosotros tenemos la respuesta, uno va acertando, das pasos firmes, otros que no lo son. Hay situaciones como la escasa aparición de futbolistas, la escasa renovación, esa es una realidad, porque la aparición no es generación espontánea, más en el fútbol de hoy, donde hay muchos aspectos. No solo es tirar un túnel y rematar, hay mucho trabajo por hacer, pero me gusta hacer balances una vez terminado, todavía queda un partido y esperamos por ello", expresó.

Respecto a la opción de ir al repechaje, Lasarte fue claro: "Lo primero es que nosotros tenemos que ganar. Lo peor sería que los resultados se den y nosotros no consigamos el resto, por eso lo primero es obtener nuestro resultado y después tener la fortuna de se den lo que esperamos todos", expresó.

Sobre el duelo ante Uruguay, Lasarte confesó que tiene dudas lógicas respecto a lo que planteará el equipo de su país: "Están clasificados, tienen jugadores con molestias, quizás el DT quiera rotar y probar jugadores nuevos. Tenemos ahí una incógnita, y esperaremos unas horas más a resolver esa incógnita", dijo.

Al ser consultado por un balance, el entrenador nacional comentó que "eso se hace cuando todo termina, pero lo que sí, tengo el partido con Bolivia acá (se indica el cuello) metido, y ese partido nos depositaría hoy con otras opciones, porque generamos 14 situaciones de gol. El fútbol tiene eso. Nos faltaron más puntos a nivel local, pero un balance merece una discusión más profunda".

"Hay mucho trabajo para hacer, y eso se verá en el futuro, y después haremos un balance, sobre todo porque los resultados modifican todo. Esperemos a que todo termine", añadió.

El entrenador uruguayo fue consultado respecto a lo más duro que ha vivido: "Creo que lo más complicado ha sido la ausencia de algunos jugadores. Con la eliminatoria ya lanzada hablábamos de la importancia de tener a esos jugadores porque no era una etapa de varias generaciones conjuntas. Es una generación, la más importante del país, más la aparición de algunos jugadores jóvenes, y esa ausencia fue complicada. Seguramente habrá otra situación, pero la otra es el cambio de calendario, con tres partidos de visita. Nadie dijo nada, y hubo que aceptarlo", expresó.