"¡Lo amamos!": Blackburn Rovers deliró con el golazo de Ben Brereton a Venezuela

Ben Brereton fue una de las estrellas de La Roja este jueves al anotar un golazo en la victoria por 3-0 sobre Venezuela, y en Inglaterra, su equipo Blackburn Rovers deliró con la nueva conquista del delantero nacional.

"No puede parar y no parará. El gran hombre anotó nuevamente en La Roja para asegurar otra crucial victoria. ¡Lo amamos!", publicó Blackburn Rovers en sus redes sociales, junto con una fotografía de Brereton celebrando su gol.

🔥 Can't stop, won't stop. 🔥



⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E — Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021

El cuadro británico no se detuvo y en la madrugada británica, informó para aquellos hinchas ingleses que estaban durmiendo mientras Brereton anotó para Chile.

☕️🥱 Good morning! For those of you who went to sleep at a reasonable hour...



🇨🇱 This incredible story continued as @benbreo scored another goal for @LaRoja in a 3-0 victory over Venezuela!#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/HGJbYCrJ6m — Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021

"¡Buenos días! Para quellos que se fueron a dormir a una hora razonable...Esta historia increíble continúa y Ben Brereton anotó otro gol para la victoria de La Roja por 3-0 sobre Venezuela", detalló el club.

🔥 @benbreo has scored 12 goals in his last 15 games for club and country!



👀 How do you like that, @LaRoja?!#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/EUyE2tAQoa — Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021

Además, Blackburn remarcó que Brereton lleva 12 goles en sus últimos 15 partidos, sumando sus anotaciones tanto en la selección como en su equipo.

Finalmente, en una nota resumen, afirmaron que Brereton "está al rojo vivo" al anotar en su segundo partido consecutivo con Chile en las Clasificatorias.