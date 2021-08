Marcelo Allende y su nominación a La Roja: Pensé que no me hablaban en serio

El delantero Marcelo Allende, figura en Montevideo City Torque en Uruguay, se manifestó sorprendido por la citación de Martín Lasarte para ser parte de la nómina de Chile para los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia, en la triple fecha de Clasificatorias que se disputarán en septiembre.

"Cuando me enteré de que estaba convocado, la verdad no podía creerlo. Pensé que no me hablaban en serio, pero cuando vi las redes quedé muy feliz", reveló Allende a radio Sport 890 de Uruguay.

Además, remarcó que "había estado en la lista de reserva de la Copa América. Estaba ansioso y nervioso porque dieran la nómina. Ahora se dio que en esta Clasificatoria se me abrieron las puertas".

Finalmente, el ex seleccionado sub 20 apuntó que "trataré de aprovechar y dar lo máximo para competir con los que están en mi puesto y representar a Chile, que es un orgullo para cada jugador".

El primer desafío de Chile será el 2 de septiembre ante Brasil en el Estadio Monumental; el segundo duelo, el 5 de ese mismo mes, se disputará en Quito frente a Ecuador; y la ventana FIFA culminará el 9, contra Colombia en Barranquilla.