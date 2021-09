Marcelo Moreno Martins: No me pongo al nivel de Messi, Neymar, Suárez o Vidal

El delantero Marcelo Moreno Martins, quien es goleador de Bolivia en las Clasificatorias con ocho tantos, se tomó con tranquilidad su cartel de artillero y se acordó de Arturo Vidal, quien tiene cuatro tantos con la Roja.

"Es algo increíble que esté como goleador de las Clasificatorias. No me pongo al nivel de Messi, Neymar, Suárez, Vidal. Estar en ese lugar es algo increíble. Yo lo comparto con mis compañeros que me crean las jugadas, yo sólo tengo que estar fino para concretarlas", expresó a Radio Colonia.

El atacante de Cruzeiro, que estuvo cerca de llegar a Cruzeiro en el último mercado de fichajes, agregó que "sé que mi sueño es muy difícil, pero peleo porque sea real, que es ir al Mundial".

Por último, sobre el complicado momento de su equipo dijo que "se robaron todo, por eso está así. Están investigando a los dirigentes anteriores. Los que estamos aquí estamos tratando de levantar a este club de corazón".

Bolivia de Martins está en el penúltimo puesto de las Clasificatorias con seis puntos y en la triple fecha de octubre se medirá ante Ecuador, Perú y Paraguay.