Martín Lasarte: No olvidemos que Chile hace 24 años no sacaba un punto en Ecuador

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, valoró el punto que salvó en la altura de Quito ante Ecuador, pese a que el marcador terminó 0-0 y a que su escuadra tuvo escasas opciones de convertir en el arco contrario y aprovechar la expulsión de Junior Sornoza en el segundo tiempo.

"La valoración del punto era en función de lo que terminaba de ocurrir, quedar once contra diez siempre termina siendo beneficioso, pero el equipo había empezado a sufrir el tema físico, se notaba, aparecieron cambio... al final quisimos, pero no pudimos torcerlo, más allá que tuvimos alguna opción, en algo que es el verdadero talón de Aquiles nuestro", sostuvo.

"No podemos desconocer y no nos olvidemos que hace 24 años que Chile no sacaba un punto acá, muchos chicos jóvenes hoy participaron, tomaron responsabilidades, se están haciendo su transmisión de información al lado de los más veteranos. Por ese lado estoy contento, evidentemente nos hubiese gustado ganar, podríamos haber hecho algo más, materializado alguna opción, y también es cierto que en alguna contra nos pudieron haber lastimado", valoró.

El uruguayo reconoció que tardó en realizar modificaciones, porque "había una situación con un jugador, pero estábamos pendientes de cuál era su estado, aparentemente podía seguir, en otros momentos daba la sensación que no. Eso hizo que tardáramos más de la cuenta, respondía a que un jugador importante transmitiera su verdadera situación física en ese momento".

Martín Lasarte dedicó palabras también a la ausencia obligada de Eduardo Vargas en el próximo duelo con Colombia, por suspensión, y dijo que "tendremos que evaluar las opciones que tenemos, seguramente un chico joven tendrá que comandar el ataque, pero va por ahí el tema de la gente joven, en algún momento te toca y hay que estar preparado, de eso se trata".

Sobre el próximo encuentro del jueves, afirmó que "es un partido diferente, tiene otras cualidades. Colombia es otro equipo, tiene fortalezas y otras no tanto, hay que tratar que se note alguna debilidad que pueda tener y minimizar sus fortalezas".