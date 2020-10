Nicolás Díaz: Vine a la Roja con la ilusión de jugar, pero también a aprender y ganar experiencia

El joven defensor nacional, Nicolás Díaz, mostró su alargría por formar parte de la nómina para las primeras fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022 y dijo estar aprendiendo de los consagrados, entre ellos, su hermano Paulo Díaz, Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

"Es un orgullo estar con mi hermano en la selección chilena. Aprendo mucho de él y de todos los jugadores que están acá. He jugado varios partidos en la liga mexicana. La nominación me llega en un buen momento", dijo el jugador de Mazatlán.

El ex Palestino, además se mostró confiado en sumar sus primeros minutos oficiales en la Roja. "Uno siempre viene con la ilusión de jugar, si me toca sumar minutos bien, si no, bien también. Uno viene a aprender y ganar experiencia para sumar desde donde me toque".

En esa línea el fútbolista de 21 años advirtió estar "aprendiendo de todos acá, más de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son dos de los jugadores que más han ganado en el fútbol chileno y han brillado en sus equipos. De todos se aprende un poco".

Finalmente, aseguró que "todas son bajas sensibles, pero los que están acá están preparados para rendir, para eso estamos trabajando en nuestro clubes".

La selección chilena jugará este jueves ante Uruguay a las 19:45 horas, mientras que el martes se medirá con Colombia en el Estadio Nacional a las 21:30 horas.