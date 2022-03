Portugal se convirtió en cabeza de serie para el Mundial de Qatar 2022

La selección de Portugal logró su cupo en el Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Macedonia del Norte por 2-0, y de paso se transformó en la última cabeza de serie para el sorteo a efectuarse el viernes.

Los lusos acompañan a Qatar, que son los anfitriones, España, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, e Inglaterra.

El sorteo se llevará a cabo este viernes en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Qatar.

🇵🇹💪 Portugal are going to Qatar 2022 #WCQ | #WorldCup | @selecaoportugal pic.twitter.com/vf4gZztQbP