¿Qué tal? Así se escuchó en inglés el relato para el primer gol de Brereton en suelo chileno

Una cuenta ligada a hinchas de Blackburn Rovers, club donde es figura el delantero chileno Ben Brereton Díaz, subió el extracto del relato en inglés del gol que el ariete marcó anoche ante Paraguay en lo que significa su primera anotación en suelo nacional.

Y aunque carece de la emotividad de nuestro Ernesto Díaz Correa, da cuenta de que la Roja y Brereton también tiene seguidores en otras parte del mundo.

Mira acá el registro.

A massive win for Chile @LaRoja , Our star man Ben Brereton Diaz @benbreo scores to make it 1-0, the final score being 2-0, a massive 3 points in the group for @LaRoja DIAZ , DIAZ , DIAZ 🇨🇱🇨🇱🇨🇱⚽️ @Rovers #Rovers #Chile #laroja #ChileVsParaguay #brereton pic.twitter.com/ib0co2xgIG