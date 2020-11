Resumen: La Roja decepcionó y sólo cosechó la mitad de los puntos en la doble fecha de Clasificatorias

Terminó la cuarta fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y nuevamente las cuentas no son alegres para La Roja. En teoría, en esta doble jornada, por historia, se debía conseguir los seis puntos. Pero solo se logró la mitad, fruto del triunfo ante Perú el pasado viernes y una inesperada derrota sufrida este martes ante Venezuela.

En la tercera fecha, la victoria ante los peruanos, en el Estadio Nacional, llenó de seguridad al equipo chileno, gracias a la figura del "King" Arturo Vidal.

Sin embargo, esa confianza le jugó en contra al equipo de Reinaldo Rueda en Caracas. El colombiano jugó con equipo casi idéntico al que derrotó a los del Rimac, aunque con el plus de la titularidad de Alexis. Pero no fue suficiente y el equipo de José Peseiro se quedó con históricos tres puntos, porque nunca antes había ganado de local ante La Roja.

Con el resultado, Chile quedó en la sexta posición con solo cuatro puntos, fuera de los puestos de clasificación. Y es acechado por la "Vinotinto", con sus primeras tres unidades.

Brasil, en cambio, tiene casi la mitad de la tarea hecha. Con campaña perfecta, el equipo de Tite sumó su cuarta victoria consecutiva y lleva 12 puntos, tras doblegar a Venezuela en Sao Paulo y a Uruguay este martes en Montevideo.

Como único escolta quedó Argentina, que sumó 10 puntos, tras el empate con Paraguay y la victoria sobre Perú en Lima. Por su lado, los peruanos, dirigidos por Ricardo Gareca, sufren en el penúltimo puesto, con solo una unidad.

La sorpresa de esta tercera y cuartab fecha la protagonizó Ecuador, que arremetió con todo. En la tercera jornada remontó un partidazo ante Bolivia, y este martes humilló a Colombia con un increíble 6-1 en Quito. El equipo de Gustavo Alfaro sumó nueve puntos y se perfila como candidato a clasificar.

Colombia, en cambio, quedó con sus cuatro puntos, los mismos que tiene Chile, pero en la séptima posición, porque tiene peor diferencia de gol que La Roja.

Finalmente, Bolivia sumó su primer punto en las Clasificatorias tras igualar 2-2 con Paraguay en Asunción. La "Verde" sigue colista, mientras que los guaraníes marchan cuartos, con seis puntos.

La próxima doble fecha de Clasificatorias está agendada para marzo de 2021, y en dicha instancia La Roja enfrentará a dos rivales directos por los pasajes a Qatar 2022: Paraguay y Ecuador.

Resultados de la cuarta fecha

Martes 17 de noviembre

Venezuela 2-1 Chile. Estadio Olímpico de Caracas. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 9' Luis Del Pino Mago (VEN); 1-1: 14' Arturo Vidal (CHI); 2-1: 81' Salomón Rondón (VEN)

Ecuador 6-1 Colombia. Estadio de LDU, Quito. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 6' Robert Arboleda (ECU); 2-0: 8' Angel Mena (ECU); 3-0: 31' Michael Estrada (ECU); 4-0: 38' Xavier Arreaga (ECU); 4-1: 45' James Rodríguez (COL); 5-1: 78' Gonzalo Plata (ECU); 90' Pervis Estupiñán (ECU)

Paraguay 2-2 Bolivia. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

1-0: 19' Angel Romero (PAR); 1-1: 41' Marcelo Martins (BOL); 1-2: 45' Céspedes (BOL); 2-2: 72' Alejandro Romero (PAR)

Uruguay 0-2 Brasil. Estadio Centenario, Montevideo. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 34' Arthur Melo (BRA); 0-2: 45' Richarlison (BRA).

Perú 0-2 Argentina. Estadio Nacional, Lima. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 17' Nicolás González (ARG); 0-2: 27' Lautaro Martínez (ARG)

Tabla de posiciones

1. Brasil 12 (+10)

2. Argentina 10 (+4)

3. Ecuador 9 (+7)

4. Paraguay 6 (+1)

5. Uruguay 6 (0)

6. Chile 4 (0)

7. Colombia 4 (-5)

8. Venezuela 3 (-4)

9. Perú 1 (-6)

10. Bolivia 1 (-7)

Próxima fecha

Con fecha y horarios a confirmar por FIFA y Conmebol

Quinta fecha

Chile vs. Paraguay

Argentina vs. Uruguay

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Sexta fecha

Ecuador vs. Chile

Brasil vs. Argentina

Uruguay vs. Bolivia

Paraguay vs. Colombia

Perú vs. Venezuela

Así se clasifica a Qatar 2022

Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2022 los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el quinto lugar clasifica a un repechaje intercontinental.