Resumen: La Roja lo pasó mal en el Maracaná y se sumaron dos clasificados a Qatar 2022

La selección chilena se llevó una paliza por 4-0 desde el Estadio Maracaná y se sumaron Ecuador y Uruguay como clasificados al Mundial de Qatar 2022, tras la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas.

La escuadra de Martín Lasarte vivió una "noche negra" en Río de Janeiro y fue golpeada por Neymar, Vinícius Junior, Philippe Coutinho y Richarlison, en una jornada inspirada del "Scratch".

Ahora, el "Equipo de Todos" depende de un milagro para clasificar al repechaje de Qatar, ya que necesita vencer el martes a los uruguayos en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú y Colombia como máximo empaten contra Paraguay y Venezuela, respectivamente.

Los clasificados

Los ecuatorianos sellaron su lugar en la cita planetaria, pese a caer por 3-1 en una pésima presentación contra los paraguayos, viéndose beneficiado por las derrotas de Perú y Chile.

Además, los uruguayos se impusieron justamente a la escuadra peruana por 1-0, en un duelo muy polémico por un supuesto gol no validado a los "bicolores", clasificándose así a Qatar.

Finalmente, Colombia derrotó por 3-0 a Bolivia y se mantuvo con chances para la repesca, en tanto que, Argentina batió por 3-0 a Venezuela y aún se ilusiona con destronar a Brasil del primer lugar.

La tabla de posiciones

1. Brasil, 42 puntos (+31)*

2. Argentina, 38 (+19)**

3. Ecuador, 25 (+8)

4. Uruguay, 25 (-2)

5. Perú 21 (-5)

6. Colombia, 20 (0)

7. Chile, 19 (-5)

8. Paraguay, 16 (-12)

9. Bolivia, 15 (-15)

10. Venezuela, 10 (-19) **

La última fecha de las Clasificatorias

Martes 29 de marzo

Chile vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Perú vs. Paraguay, 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

Ecuador vs. Argentina, 20:30 horas. Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.

Venezuela vs. Colombia, 20:30 horas. Estadio Cachamay, Puerto Ordaz.

Bolivia vs. Brasil, 20:30 horas. Estadio "Hernando Siles", La Paz.