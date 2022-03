Seleccionado brasileño se contagió de Covid-19 y es duda para enfrentar a Chile

Dolor de cabeza para Tite. El atacante de la selección brasileña Raphinha se contagió de Covid-19 y es duda para enfrentar a La Roja en Clasificatorias.

Así lo informó Leeds, su club, que no contó con él para el partido de Premier League frente a Wolverhampton.

Según destacó GloboEsporte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) "sigue el caso y esperará un nuevo examen del jugador. En casos recientes, la entidad futbolística adoptó un protocolo de aislamiento mínimo de siete a 10 días, dependiendo de un nuevo examen en el período si el paciente se encuentra asintomático".

Así mismo, informaron que en caso de que Raphinha no esté apto para ser convocado Tite deberá nominar a un nuevo jugador este sábado.

Brasil recibe en la última doble fecha Clasificatoria a Chile en Río de Janeiro el 24 de marzo, y visitará a Bolivia en La Paz el 29.

📰 Raphinha misses out on tonight's clash with Wolves, after testing positive for Covid pic.twitter.com/s2Mo7kqods