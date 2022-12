Bruno Petkovic: No creo que hagamos un plan especial para frenar a Messi

Bruno Petkovic, autor del gol del empate de Croacia que forzó los penales ante Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022, opinó que no cree que vayan a preparar un plan especial para frenar a Lionel Messi en la semifinal contra Argentina.

"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", argumentó en conferencia de prensa este domingo.

El delantero de Dinamo de Zagreb indicó que el secreto para haber sobrevivido a dos tandas de penales seguidas, ante Japón en octavos de final y frente a Brasil en los cuartos, es mantener la calma.

"Mucha gente sabe ejecutar un penal de manera excelente, pero la diferencia está en la calma, hay que aguantar bajo presión. Y está nuestro portero, en el que siempre puedes confiar y que te hace la vida más fácil. En esos momentos se nota el carácter del equipo, y el nuestro tiene uno enorme", afirmó.

Al ser consultado por el guardameta Dominik Livakovic, compañero en Dinamo de Zagreb y uno de los grandes artífices de la progresión croata, señaló que "es un gran portero", "un gran trabajador, analiza cada situación después de cada partido, quizás demasiadas veces".

"Es muy crítico con sus errores, creo que ni siquiera duerme después de algunos partidos. Trabaja y trata de mejorar constantemente. Sabíamos cómo era en los entrenamientos y ahora lo está demostrando al mundo entero", dijo.

La semifinal entre Croacia y Argentina está programada para el martes 13 de diciembre a las 16:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.