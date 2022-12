Falleció en Qatar el periodista Grant Wahl, reconocido defensor de la comunidad LGBTI

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El periodista deportivo Grant Wahl, una gran referencia del fútbol en Estados Unidos, falleció este viernes a los 48 años mientras cubría el Mundial de Qatar 2022.

Medios estadounidenses aseguraron que Wahl sufrió un colapso durante su cobertura del encuentro de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. Por ahora no se conoce la causa concreta de su fallecimiento ni si su muerte fue en el recinto deportivo o en el entro asistencial al que fue trasladado.

"La familia entera del fútbol en EE.UU. tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wahl", dijo en un comunicado la Federación de Fútbol de EEUU (USSF).

"Los fans del fútbol y del periodismo de la mejor calidad sabíamos que siempre podíamos contar con que Grant entregara historias profundas y entretenidas sobre nuestro deporte y sus grandes protagonistas", añadió.

En su cuenta de Twitter, donde tenía más de 850.000 seguidores, este respetado e influyente periodista de fútbol publicó a lo largo del viernes mensajes en directo sobre lo que sucedía tanto en el partido entre Argentina y Países Bajos como en el anterior entre Brasil y Croacia.

En su blog, Wahl explicó el pasado lunes que había tenido algunos problemas de salud en los últimos días y que recibió tratamiento en Qatar para lo que parecía ser una bronquitis.

"Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto", dijo al contar que lo que parecía "un resfriado" pasó a ser algo "más severo" la noche del partido de octavos entre EE.UU. y Países Bajos.

Grant Wahl era reonocido por su defensa a la comunidad LGBTI y hace unos días había sido demorado en Qatar por usar una polera en apooyoo a esta causa.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8