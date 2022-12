Hermano de periodista fallecido en Qatar: El recibió amenazas de muerte y creo que lo asesinaron

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense fallecido en Qatar llamado Grant, acusó un asesinato a su familiar en medio de la cobertura de la Copa del Mundo 2022.

Mediante un video en redes sociales, Eric expresó: "Vivo en Seattle y soy hermano de Grant. Soy gay y soy la razón por la que él usó la camiseta del arcoíris en el Mundial. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano falleciera. Creo que lo mataron y solo pido ayuda".

Eric Wahl, the brother of sportswriter Grant Wahl who died in Qatar while covering the World Cup, is asking for help.



Grant was detained in Qatar for wearing a rainbow shirt two weeks ago pic.twitter.com/lak0b1UZwa