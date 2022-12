La FIFA abrió un procedimiento contra Argentina por incidentes ante Países Bajos

La FIFA determinó abrir un procedimiento contra la selección argentina, por los incidentes que se produjeron en el partido ante Países Bajos, que infringieron artículos señalados en el Código de Disciplina.

Y es que durante y una vez terminado el partido, ambos combinados tuvieron importantes roces, especialmente en el tiempo agregado. Además, jugadores argentinos declararon contra el árbitro Mateu Lahoz.

Mientras que Lionel Messi aseguró que "no pueden poner un árbitro así para un partido tan importante y que no esté a la altura", Emiliano Martínez expresó que "es el peor árbitro del Mundial con diferencia. No sé qué cobró en la jugada del final, parece que quería que nos empaten".

Concretamente, la Comisión de Disciplina del máximo ente rector del fútbol mundial abrió el procedimiento contra los trasandinos por supuestas infracciones al artículo 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario.

Pero los neerlandeses tampoco quedaron afuera, pues también serían investigados por supuestamente haber infringido el artículo 12.