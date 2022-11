Enner Valencia se convirtió en goleador histórico de Ecuador en los Mundiales

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Ecuador logró una hazaña importante este domingo en la Copa del Mundo de Qatar al convertirse en la primera selección que vence al anfitrión en el duelo inaugural, victoria que estuvo comandada por un doblete de su capitán Enner Valencia, que además pasó a ser el máximo anotador histórico de su escuadra en esta competición.

El delantero de la "Tri" anotó a los 16' minutos vía lanzamiento penal y luego estiró las cifras a los 31' con un golpe de cabeza. Además, le habían anulado otro tanto a los dos minutos de juego, por una milimétrica posición de adelanto.

Así, Valencia, que ya había marcado tres tantos en el Mundial de Brasil 2014 con la escuadra ecuatoriana (los únicos goles del equipo), llegó a las cinco dianas con su inspirada jornada ante los qataríes, dejando atrás a Agustín Delgado (3).

El artillero de 33 años fue sustituido en el compromiso ante Qatar a los 77' minutos de juego por José Cifuentes, saliendo por precaución del terreno de juego ante un problema en una de sus rodillas que lo afectó en la primera mitad.

