Periodista árabe denunció supuesto soborno de Qatar a jugadores de Ecuador

Cuando quedan apenas tres días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, un periodista de Arabia Saudita denunció un supuesto soborno a parte del plantel de Ecuador para que se deje perder en el partido inaugural ante los anfitriones.

Amjad Taha, experto en asuntos políticos estratégicos y director regional del centro británico en Arabia Saudita, aseguró que ocho jugadores ecuatorianos intentaron ser sobornados con 7.4 millones de dólares, para dejarse perder el partido inaugural por 1-0, en el segundo tiempo.

El periodista advirtió que fuentes internas desde Ecuador y Qatar le confirmaron la operación y pidió que el mundo se oponga "a la corrupción de la FIFA".

Taha, además indicó "esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado".

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022