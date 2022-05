El trofeo de la Copa del Mundo inició su tour global en Dubai

La FIFA, durante la jornada del pasado jueves 12 de mayo, realizó el lanzamiento del tradicional tour que realiza el trofeo de la Copa del Mundo a través de diferentes países en la antesala del torneo planetario.

El recorrido inició en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con la presencia de los ex futbolistas Kaká e Iker Casillas, campeones mundiales en 2002 y 2010, respectivamente.

La copa, fabricada en oro macizo, con un peso de 6,142 kilogramos, pasará por 51 países antes de arribar a Qatar para el inicio de la competencia. El premio, que debutó en 1974, por primera vez tendrá una parada en cada uno de los 32 países clasificados al Mundial.

Está confirmado que el trofeo, dentro de Latinoamérica, llegará a Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y México. En caso de que Perú se quede con el repechaje intercontinental, la copa también visitará aquel país.

A magical day with Trophy Tour Ambassadors @kaka & @ikercasillas at the first stop of the @fifaworldcup #TrophyTour as we embark on a journey encompassing 51 countries including all 32 qualifiers#BelievingisMagic pic.twitter.com/a5rTUTxV7W