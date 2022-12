Emiliano Martínez: No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El arquero Emiliano Martínez expresó toda su emoción tras proclamarse campeón del mundo con Argentina este domingo en Qatar, final en la que fue figura al tapar un penal en la definición contra Francia (que además perdió otro) y con otra enorme atajada a Kolo Muani en el final del alargue.

"No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este. No tengo palabras, estuve tranquilo en los penales y es un momento en el que tengo que acompañar a mis compañeros. Me patearon tres veces y fueron gol, pero después hice todo bien", expresó "Dibu" a la transmisión oficial tras la final.

"Una cosa que nos habíamos dicho era que el destino era sufrir. Nos pusimos 3-2 y nos cobraron otro penal en contra, pero gracias a Dios después pude tapar sobre el final una ocasión clarísima", apuntó.

"Le dedico esto a mi familia, salí de un lugar muy humilde, me fui muy chico a Inglaterra, pero se los quiero dedicar a ellos", cerró el guardameta.