Medio contó razón de Benzema para no regresar a la selección francesa en Qatar

El medio francés L'Equipe reveló los motivos del ganador del Balón de Oro Karim Benzema para no volver a integrarse a la concentración de la selección francesa en el Mundial de Qatar 2022.

Benzema debió salir días antes del inicio de la cita planetaria de los "Bleus" por un problema de cuádriceps en su pierna izquierda. No obstante, se recuperó rápidamente y al no ser reemplazado en la nómina, tenía chances de regresar para la final de este domingo contra Argentina.

Pero, el "Gato" no volvió por decisión propia y, al parecer, desde el cuerpo técnico de Didier Deschamps no había muchas ganas de que retornara, confiando en Olivier Giroud para la posición de centrodelantero.

El diario electrónico de Francia informó que Benzema dijo que no a una invitación del presidente de su país, Emmanuel Macron, para ir al partido, mientras que a su selección no regresó porque no terminó con una buena relación con el cuerpo técnico.

Desde su equipo señalaron que forzaron al jugador antes del Mundial, lo que provocó su dolencia. Además, él no quería irse de la concentración para recuperarse en Qatar, mientras que los rumores de que el ambiente de Francia mejoró tras su salida, le provocaron molestia.

La definición entre franceses y argentinos será este domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Lusail.