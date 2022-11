La FIFA permitió a hinchas de Gales llevar sombreros y banderas multicolor en el Mundial

La Federación de Gales (FAW) aseguró que la FIFA dio garantías y permitió que los hinchas galeses puedan llevar sombreros y banderas con los colores del arcoiris, en apoyo al movimiento LGBT, en los partidos del Mundial de Qatar 2022.

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru ’s match against Iran on Friday. All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h

La FAW confirmó que los aficionados podrán llevar estas prendas este viernes ante Irán, asegurando que los estadios fueron notificados de estas instrucciones, para que no se repitan incidentes como en la previa del duelo ante Estados Unidos, donde los fanáticos con estos colores fueron vetados.

"La FAW insta a la FIFA que se adhiera su mensaje de que todo el mundo es bienvenido en Qatar durante la Copa del Mundo y que continúa destacando cualquier problema con el cumplimiento de los derechos humanos. Mantenemos nuestra creencia de que el fútbol es para todos", declaró la entidad en sus redes sociales.

El duelo entre Gales e Irán esta programado para este viernes, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial, a las 07:00 horas (10:00 GMT).

The FAW urges FIFA to adhere to their message that everybody will be welcome in Qatar during the World Cup and continue to highlight any further human rights issues. We remain with the belief that football is for EVERYONE.#PAWB pic.twitter.com/BAOIhNHZ2P