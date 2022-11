Pesar para Gales en el Mundial: Falleció uno de sus hinchas por causas naturales en Doha

Un hincha galés, que había acudido a Qatar para ver el Mundial, falleció por causas naturales a los 62 años, informaron medios de ese país.

Kevin Davies, de 62 años, estaba acompañado por su hijo y algunos amigos, y tras su fallecimiento, su familia ha recibido asistencia del consulado británico en Qatar, así como de la Asociación de hinchas de Gales, que ayuda a los fanáticos presentes en Doha.

Noel Mooney, presidente ejecutivo de la federación galesa (FAW, por sus siglas en inglés), aseguró que la FAW está en contacto directo con la familia de Kevin para "ayudarles en todo lo que necesiten".

"Estamos muy tristes por el fallecimiento de uno de nuestros aficionados. Nuestras condolencias están con su familia y estamos aquí para todo lo que necesiten", añadió.

Unfortunately we have lost one of the Red wall yesterday in Qatar, our sincere condolences go out to his son here in Doha and his family back in Wales..May he rest in peace. pic.twitter.com/KCPRdj8kBj