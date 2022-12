DT de Ghana y duelo ante Uruguay: Es un partido más, lo que pasó en 2010 no lo podemos cambiar

Otto Addo, seleccionador de Ghana, rebajó este jueves la sensación de revancha del duelo contra Uruguay, por la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Mundial 2010, del que admitió que es un recuerdo "muy triste", pero no se puede "cambiar", y auguró un rival que saldrá a "atacar y a presionar alto", porque no tiene "otra opción" que ganar para avanzar a los octavos de final.

"Es un partido normal. Un partido más. Queremos clasificarnos. Si no fuera Uruguay me da igual, si fuera otro equipo diría lo mismo. Lo que pasó en 2010 fue muy triste, pero no lo podemos cambiar. Queremos ganar. Luis Suárez la dio con la mano y fue expulsado. Es algo normal. No hay ninguna polémica ahí. Afronto este partido como cualquier otro. Vamos a intentar demostrar nuestros puntos fuertes", expuso en rueda de prensa.

"No hay ninguna presión añadida", agregó el entrenador.

"Uruguay es una selección con una historia enorme, con una gran mentalidad, con jugadores muy experimentados dentro de la selección, con muy buenos delanteros, también en el centro del campo", complementó.

"Tiene muchísimas armas, muchos grandes jugadores y delanteros como Cavani, Suárez, Maxi Gómez y Núñez. Es una gran selección. Va a ser muy difícil para nosotros. Tenemos que intentar desafiarles físicamente, sobre todo, pero también mentalmente", complementó.