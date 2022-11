¡Increíble! Integrante del cuerpo técnico ghanés se tomó una selfie con Son llorando

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Luego del triunfo de Ghana ante Corea del Sur por 3-2 en el Mundial de Qatar, el capitán asiático Son Heung-Min se deshizo en lágrimas debido a que se redujeron las opciones de avanzar de ronda.

Poco le importó eso a un miembro del cuerpo técnico del cuadro africano, que se acercó al jugador de Tottenham Hotspurs para tomarse una selfie.

El resultado no fue el mejor dado que el delantero surcoreano salió cabizbajo casi sin mostrar su rostro.

Ghana's coaches taking a selfie with a tearful Son Heung-min following their nation's victory over South Korea 😅😳#Qatar2022 pic.twitter.com/6ZX2O46Ogu