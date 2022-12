Lionel Scaloni: "El que piense que Australia será sencillo está equivocado"

El seleccionador argentino Lionel Scaloni lamentó el escaso tiempo de preparación que dispone el equipo para jugar los octavos de final de Qatar 2022, el sábado frente Australia, y recordó que el conjunto albiceleste, a pesar de clasificarse como primero de grupo "no es ni favorito ni candidato todavía".

"Todos los equipos son difíciles y se ha demostrado. A nosotros nos ganó Arabia y no lo esperábamos. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. Jugando incluso bien te pueden ganar. Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será sencillo está equivocado", apuntó Scaloni que ensalzó las variantes que tiene el plantel aunque subrayó la importancia de las ausencias que no han podido acudir al Mundial.

"Tenemos alternativas a las bajas de Lo Celso, de Joaquín Correa.. pero el triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. Estamos contentos pero no efusivos. Somos primeros de grupo pero hay que jugar. No están las condiciones para que se juegue pero es para los dos igual. Podíamos tener más tiempo para jugar, somos primeros. Pero así se ha dado", dijo.

"Jugamos un buen partido pero nada más. El resultado es lo importante. Puedes perder y la derrota con Arabia aún me duele porque no es la manera que este equipo pierde. No somos candidatos ni favoritos. Seguimos siendo los mismos", indicó Scaloni.

Finalmente, el entrandor indicó que "estamos satisfechos del partido. No era un partido fácil porque el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar ante un rival al que le valían varios resultados y lo interpretamos de manera correcta".

"Los jugadores han hecho un partido completo. A veces las cosas no se dan pero ellos no dejan de intentarlo", cerró.

DT DE POLONIA: "NOS HEMOS CLASIFICADO DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS Y VAMOS A DISFRUTAR"

En tanto, el entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, quiso quedarse con la parte positiva del partido contra Argentina a pesar del flojo papel realizado por sus jugadores, sometidos a su rival, pero con el objetivo de la clasificación conseguido.

El preparador europeo aceptó las críticas pero subrayó que la clasificación rompe una larga racha fuera de las eliminatorias en un mundial y emplazó a los críticos a poner el acento en el siguiente compromiso, si se da el caso, en octavos de final.

"Nos hemos clasificado después de muchos años y vamos a disfrutar. Tenemos un partido el sábado y allí se nos puede criticar también. Entiendo las opiniones. Hemos perdido y no hemos jugado el mejor fútbol pero al final conseguimos el objetivo", dijo Michniewicz.

"Estamos muy felices, hemos terminado con cuatro puntos. sabíamos que también se tenía en cuenta las tarjetas y hemos querido controlar todo lo sucedía en la segunda parte", indicó el técnico que insistió en disfrutar del momento histórico. "Hay equipos que han pasado con tres puntos. Nosotros hemos ganado un partido y empatado otro. Sé que hay otras selecciones que juegan mejor, pero el resultado positivo nos ha llegado".

Finalmente, sobre su próximo rival indicó que "Francia siempre es peligrosa. Siempre ha tenido grandes equipos, conozco bien sus éxitos y tiene un equipazo y puede ganar a cualquiera, con unas grandes individualidades. Todos los que se enfrenten a Francia tendrán problemas".