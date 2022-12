Luis Enrique y la derrota ante Japón: "No estoy contento, quería ser primero de grupo"

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Luis Enrique, seleccionador de España, declaró a EFE este jueves, después de la derrota de su dirigidos ante Japón, que "en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro)" y que no está contento, dado que -aseguró- "no celebra derrotas".

"No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado", afirmó tras Luis Enrique tras el resultado negativo de su escuadra, que quedó segunda en el Grupo E.

En esta línea, el entrenador analizó que "el partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos de estar atentos, que iban a salir a atacar. Pero no hemos sabido gestionarlo".

España, por ser segunda en el grupo, se medirá ante Marruecos en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

PEDRI: "LOS MINUTOS QUE ESTÁBAMOS FUERA HAN SIDO UN AGOBIO"

Por su parte, Pedri reconoció que en los momentos en que Costa Rica vencía a Alemania, los minutos que estuvieron fuera del Mundial 2022 fueron "un agobio", pero aseguró que tienen "otra oportunidad" para llegar lejos.

"Dentro del campo esos diez minutos que estábamos fuera han sido un agobio, pero queríamos animar a los compañeros para reaccionar y seguir en el Mundial", afirmó el centrocampista español en la zona mixta del estadio Khalifa Internacional.

"Lo iban poniendo en el marcador y nos enteramos de que estábamos fuera. Hemos buscado el gol que no ha llegado, pero hemos tenido la suerte de que ha ganado Alemania. Tenemos otra oportunidad y tenemos que ir con todo. Ahora los partidos son a vida o muerte y hay que ganar todos si queremos estar en la final", añadió.

El jugador del Barcelona señaló que revisarán los errores cometidos antes de centrarse en Marruecos: "Mañana veremos el vídeo y en lo que tenemos que mejorar, pero desde mi punto de vista nos ha faltado mucho ritmo de balón, moverlo de lado a lado. Si no lo mueves rápido no generas peligro".