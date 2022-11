Capitán de Irán: Las condiciones en el país no son buenas, nuestra gente no es feliz

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Tras la caída por 6-2 ante Inglaterra, el capitán de Irán, Ehsan Hajsafi tuvo palabras no solo para el fútbol sino que también para lo que se vive en su país con fuertes protestas en contra del régimen local las cuales han desembocado en más de 400 muertes.

En ese sentido, Ehsan Hajsafi desafió a todo aquel que dudaba de un pronunciamiento, por temor a las represalias del gobierno iraní, y no solo criticó las condiciones en las que se vive en su país, sino que además manifestó apoyo a sus compatriotas y explicó la participación de su selección en el Mundial.

"Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios", dijo inicialmente.

"Estamos aquí (en Qatar), pero eso no significa que no seamos sus voces o que no los respetemos. Lo que hagamos es para ellos y debemos pelear. Debemos desempeñarnos lo mejor que podamos, hacer goles y representar a las personas afectadas. Espero que las condiciones también para aceptar las expectativas de la gente", agregó.

Recordar que las jornadas de protestas en Teherán y en otras ciudades iraníes comenzaron el 16 de septiembre luego de la muerte de Mahsa Amini, quien fue arrestada por la Patrulla de Guía (la policía religiosa) por llevar mal el velo.

La mujer murió tras la detención lo que generó alta tensión entre quienes reivindican el movimiento feminista y el gobierno local.

