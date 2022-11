Carlos Queiroz, DT de Irán: El sueño se acabó, pero merecimos más

El portugués Carlos Queiroz, entrenador de Irán, declaró este martes tras caer ante Estados Unidos en el tercer y último partido del Grupo B y, con ello, quedar eliminada del Mundial de Qatar 2022, que se les "acabó el sueño" aunque "merecieron más".

"Naturalmente, el sueño se acabó. Creo que un empate hubiese sido más justo, pero el fútbol castiga al que no marca; y nosotros no lo hicimos", declaró el ex técnico del Real Madrid y de la selección de Portugal en la rueda de prensa posterior al partido.

"En este partido, la primera parte fue para Estados Unidos; fueron más rápidos, crearon oportunidades y pudieron marcar. En la segunda fue lo contrario: empezamos a cerrar sus movimientos, tuvimos una reacción fantástica, los metimos atrás y creamos más oportunidades aún que ellos en la primera mitad", dijo.