DT de Irán: Mis jugadores estuvieron brillantes

El portugés Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, que sorprendió este viernes al derrotar por 2-0 a la Gales de Gareth Bale, en el partido de la segunda jornada del grupo B del Mundial de Qatar, declaró tras el mismo que sus "chicos estuvieron brillantes" y que "no" tiene "palabras para agradecérselo"



"Mis chicos han estado brillantes. Cuando juegas un buen fútbol, como hoy, te mereces ganar. Y hoy nos merecimos ganar. No tengo palabras para mostrarles mi gratitud a estos jugadores", comentó Queiroz, ex técnico del Real Madrid y de la selección de Portugal, después del espectacular triunfo de su equipo ante Gales.



"Vienen de una situación difícil", comentó el técnico portugués, que llegó al Mundial envuelto en varias polémicas derivadas de las revueltas internas en Irán. "Y hoy han demostrado que esta es la seña de un gran equipo", añadió Queiroz tras un partido trepidante que se resolvió en la prolongación gracias a dos goles de Rouzbeh Cheshmi, en el minuto 98, y de Ramin Rezaihan, tres más tarde.