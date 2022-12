Seleccionados japoneses fueron recibidos como héroes en Tokio

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Los jugadores de la selección japonesa de fútbol regresaron al país asiático después de su participación en el Mundial de Qatar 2022 y fueron recibidos como héroes este jueves por el primer ministro, Fumio Kishida, tras caer en octavos de final.

Los "samuráis azules" acudieron a la oficina del primer ministro nipón y compartieron con él sus impresiones sobre su amarga eliminación, tras aterrizar en la víspera en el aeropuerto de Narita, donde fueron recibidos por centenares de seguidores nipones.

Kishida agradeció a los jugadores la "emoción" que han transmitido al pueblo japonés, los calificó de "equipazo" y les pidió "seguir adelante" pese a haber caído derrotados en los penales ante Croacia el pasado lunes.

Maya Yoshida, uno de los capitanes del equipo, expresó al primer ministro la voluntad del vestuario de "haber ido más allá" de octavos, algo que hasta ahora nunca ha logrado el combinado nipón en un Mundial.

"No lo pudimos lograr por muy poco. Lo más importante es que sigamos trabajando así para alcanzar mejores resultados más adelante", dijo Yoshida, quien también se mostró "sorprendido" por la multitudinaria bienvenida que recibió el equipo a su regreso a Japón.

PM Kishida: Today I received a courtesy call from the #SAMURAIBLUE (Japan national football team).



Thank you for providing us with so much inspiration and courage and for teaching us the importance of taking on challenges!@kishida230 pic.twitter.com/LekZN4HkEh