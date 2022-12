Reportero se robó las miradas tras efusiva celebración por triunfo de Marruecos

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Un reportero marroquí se robó las miradas este martes en el Education City Stadium, dado que al momento del triunfo de su selección ante España, que le dio el pase a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, tuvo una efusiva celebración que sorpendió a las personas en el recinto.

En un registro viralizado en redes sociales, se ve al hombre visiblemente emocionado, gritando y tapándose la cara luego que se concretara este histórico momento para el fútbol de Marruecos.

Revisa la comentada acción:

The Moroccan reporter behind us here has gone absolutely nuts. Only football does this. Amazing pic.twitter.com/JqSaXG3Wd5