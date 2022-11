La eufórica celebración en la capital de Senegal por la clasificación a octavos de final

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La selección de Senegal logró este martes clasificar a octavos del Mundial de Qatar, algo que no conseguía desde hace 20 años en la cita de Corea y Japón. Es por esto, que en la nación africana hubo masivos festejos en las calles de la capital.

Los hinchas senegaleses salieron muy eufóricos a celebrar en Dakar al ritmo de los sonidos de las cornetas y los tradicionales cánticos en apoyo a su selección.

Es que la última vez que los "Leones de Teranga" habían conseguido superar la fase grupal de un Mundial fue hace 20 años, en el certamen que tuvo lugar en territorio asiático.

Dakar célèbre comme tout le Sénégal 🇸🇳



Celebrate the victory with us 🇸🇳 pic.twitter.com/dCWiMtPpbm