Cornejo recibió ayuda del español Santolino en la novena etapa del Dakar

El español Lorenzo Santolino (Sherco) auxilió al chileno José Ignacio Cornejo (Honda) en la novena especial del Dakar, en la que le sacó de debajo de la moto tras un accidente y le guió hasta la meta.

"Sobre el kilómetro 230 había un cambio de nivel grande, Cornejo ha volcado despacio, pero se quedó debajo de la moto y le he tenido que ayudar a salir. Por suerte no se hizo nada, pero estropeó la navegación y fui tirando hasta el final", relató el salmantino tras la meta de la especial.

Santolino se mostró "contento" por haber salvado "los problemas" que surgieron en la etapa y fue "a buen ritmo".

"Fue una muy rápida. He ido a un ritmo tranquilo en las dunas, después del vuelo de la última etapa, y además sabía que me iba a alcanzar (Kevin) Benavides. Me pilló, cogí buen ritmo con él y fuimos juntos hasta el kilómetro 160", señaló.

"En el 140, en un 'waypoint' sin referencias fuimos en paralelo, cuando llegamos al punto vi a (Matthias) Walkner a la derecha, pero no estaba allí, fui al otro extremo y perdí 3 minutos máximo", dijo sobre su gran contratiempo este martes.