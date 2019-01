Francisco "Chaleco" López ganó la segunda etapa de los SxS en el Dakar 2019

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López (CAN-AM) fue el gran vencedor este martes en la segunda etapa de la categoría Side by Side (SxS) del Rally Dakar 2019, que se corrió entre Pisco y San Juan de Marcona con un enlace de 211 kilómetros y 342 de Especial cronometrada.

López registró un tiempo de 4h09'47'', sólo 19 segundos más rápido que el brasileño Rafael Varela (CAN-AM), ganador de la primera etapa y aún líder de la clasificación general. Tercero quedó el ruso Sergei Kariakin (BRP) a 1'51''.

Además de "Chaleco", tres chilenos terminaron entre los 10 mejores: Rodrigo Moreno (CAN-AM) en sexto lugar, Ignacio Casale (Yamaha) séptimo y Hernán Garcés (CAN-AM) culminó octavo.

La tercera etapa se correrá este miércoles entre San Juan de Marcona y Arequipa, con un enlace de 467 kilómetros y 331 km de especial.

🇨🇱 @ChalecoDakar races the Dakar for the first time with an SxS... but he had already claimed 11 victories with his 🏍️!



🇨🇱 Francisco Lopez participa en el Dakar por primera vez en la categoría SxS pero ya habia conseguido 11 victorias en 🏍️#Dakar2019 pic.twitter.com/7aFb5D0YJ2