Francisco López y el Dakar 2024: Mi foco es que no me traicione la ansiedad

Con ansias es la espera del piloto chileno Francisco "Chaleco" López de cara al Dakar 2024 puesto que luego de tres títulos en la categoría Challenger, afronta su décimo tercer desafío en la prueba más dura del deporte motor mundial.

Para el deportista de Red Bull la previa al desierto es, sorprendentemente, la más dura, y aseguró que sin una adecuada preparación mental es muy complejo tener éxito.

"Mi foco para esta edición es no cometer errores y que no me traicione la ansiedad. Hay que ser muy fuerte mentalmente para correr en el Dakar, ya que ocurren cosas que uno no tiene contempladas y ahí es cuando la mente te puede fallar", explicó.

Para ello, López viene trabajando con Gilson Dos Santos, reconocido sicólogo deportivo, desde 2004, quien asegura haberle entregado herramientas imprescindibles para mantener una mente sólida y calmada a la hora de enfrentar las dunas, el calor y las complicaciones de esta implacable carrera.

Son 7.891 kilómetros los que componen la carrera, divididos en 12 etapas, en uno de los climas más hostiles del globo. Sin embargo, López asegura manejar bien las adversidades físicas sacando ventaja a través de los ejercicios mentales que ha ido practicando con los años.

"Trabajo mucho el manejo de ansiedad y el anclaje. Hay momentos arriba del auto en los que uno se va para todos lados. Ahí hay que decirse a sí mismo cálmate y respirar. Al respirar uno tiene un momento de tranquilidad, de decir para. Eso te va a llevar a un mejor camino", expresó.