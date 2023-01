Nacho Cornejo: Los de adelante erraron, ahí gané minutos y ataqué

José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) se regocijó por su gran jornada en el Dakar. Aunque no llegó en el primer lugar por 13 segundos de más, se benefició con una bonificación de 41 segundos por abrir pista.

"Por fin he tenido un buen día, me he sentido bien durante toda la etapa atacando y sin fallar en la navegación. Los de delante cometieron un error antes del repostaje. A partir de ahí supe que había ganado minutos y pensé que tenía que atacar", precisó el iquiqueño tras terminar la carrera.

Cornejo indicó que estuvo todo el día rodando solo y que mentalmente, se le hizo dura en una etapa rápida y física. "Estoy cansado, pero estoy aquí y no me he caído, así que todo va bien", valoró el piloto de Honda.