"Nacho" Cornejo tras penúltima etapa del Dakar: Quedé casi sin opción de pelear el podio

Emocionalmente devastado quedó el piloto chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) luego de finalizar decimoséptimo en la penúltima etapa del Rally Dakar 2024 por una falla mecánica, hipotecando su buen rendimiento en la clasificación general y quedando a 38 minutos del líder y a 22'13" del tercer lugar.

"Fue una etapa dura emocionalmente. Me golpeó fuerte en el corazón. Veníamos con buenas opciones de podio, de todavía luchar adelante. Pero un problema con la bomba de bencina delantera me forzó a parar y buscar una solución... Perdí mucho tiempo.... Me quedé casi sin ninguna oportunidad de pelear por el podio...", comenzó mencionando el competidor nacional.

Con mucha decepción, Cornejo complementó diciendo: "Choca bastante emocionalmente porque venía haciendo una carrera muy buena, muy rápido, con buena navegación y en general muy sólido. Mañana (viernes) queda el último día y seguiré dando lo mejor hasta el final. Lo he estado dando todo".

"Este año vine con más determinación que nunca (al Dakar), con mucha actitud y estaba luchando con todo día a día, etapa a etapa. Lamentablemente ahora nos quedamos casi sin ninguna opción de podio... Tendría que pasar algo muy loco mañana (viernes)...", reafirmó el iquiqueño.

Por último, Cornejo cerró su triste reflexión valorando el cometido de sus colegas al decir que: "El equipo está bastante fuerte y en general hemos estado bien... El Dakar es duro en todo sentido y siempre sorprende. A dar vuelta la página y a hacer lo mejor posible en la última etapa".