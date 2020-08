Pablo Quintanilla aparece entre pilotos inscritos para correr el Rally Dakar 2021

El piloto chileno Pablo Quintanilla apareció entre la lista de inscritos para la próxima edición del Rally Dakar, en 2021.

El evento se disputará en su totalidad en Arabia Saudita y comenzará el 3 de enero, terminando el 15 del mismo mes, con un día de descanso en la localidad de Ha'Il.

Quintanilla, que fue segundo en el Dakar de este año, pretende mejorar dicho puesto y ya está incluido entre los participantes.

Además del motociclista nacional, figuran en el listado Toby Price y Sam Sunderland, entre otros.

